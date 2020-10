© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India: Punjab, assemblea statale approva disegni legge contro riforma commercio agricolo - L’assemblea legislativa dello Stato indiano del Punjab, ha approvato ieri all’unanimità una risoluzione contro le tre leggi sul commercio agricolo varate il mese scorso dal parlamento federale e quattro disegni di legge volti a contrastarne gli effetti. Le proposte sono state presentate dal governo statale, guidato da Amarinder Singh, del Congresso nazionale indiano (Inc), ma sono state approvate anche dalle forze di opposizione Shiromani Akali Dal (Sad), Partito dell’uomo comune (Aap) e Lok Insaaf (Lip), con l’eccezione del Partito del popolo indiano (Bjp), i cui due deputati erano assenti. I disegni di legge statali approvati – The Farmers’ Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) (Punjab Amendment) Bill, The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance (Punjab Amendment) Bill, The Essential Commodities (Punjab Amendment) Bill e The Code of Civil Procedure (Punjab Amendment) Bill – prevedono multe e pene detentive fino a tre anni per chi acquista grano o riso al di sotto del prezzo minimo di sostegno (Msp) e le stesse sanzioni per i contractor; confermano il potere dello Stato di fissare limiti alle scorte di cereali per protegge i consumatori dall’accaparramento e dal mercato nero; proteggono gli agricoltori dal sequestro di terreni inferiori a 2,5 acri nei procedimenti di recupero crediti. (segue) (Res)