Covid: Fedriga, difendo Fontana, facile criticare dall'esterno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A chi gli chiede se Attilio Fontana faccia bene ad attuare il coprifuoco in Lombardia, il governatore del Friuli Venezia Giulia ed esponente della Lega Massimiliano Fedriga, a "Un Giorno da Pecora" su Rai Radio1, dichiara: "Io ho difeso De Luca quando è stato attaccato dalla Azzolina per la chiusura delle scuole e difendo Fontana perché penso che ognuno metta in campo le misure che ritiene più opportune per il proprio territorio. Nessuno fa quelle scelte a cuor leggero, se vengono fatte è perché si pensa che le cose possano peggiorare in modo drammatico". "Penso che Fontana abbia preso queste decisioni insieme ai sindaci, quindi in modo bipartisan, e poi c'è stata anche la firma del governo. Criticare chi vive quella situazione così difficile è facile dall'esterno. Dall'interno è più difficile quando si hanno tutte quelle responsabilità" aggiunge Fedriga. A chi gli fa presente che si dice che Salvini non sia d'accordo con la scelta del governatore lombardo, Fedriga replica: "Ho sentito Salvini poco fa e non era assolutamente infastidito". (Com)