- Le parole del primo ministro armeno Nikol Pashinyan sull'impossibilità di risolvere il conflitto nel Nagorno-Karabakh con mezzi diplomatici mostrano che Erevan non cerca di risolvere il conflitto. Lo ha dichiarato il consigliere presidenziale dell'Azerbaigian, Hikmet Hajiyev. In precedenza, il primo ministro armeno Nikol Pashinyan ha affermato che il conflitto in Nagorno-Karabakh in questa fase non può avere soluzione diplomatica. "Con questa dichiarazione, la leadership armena riconosce che l'obiettivo dell'Armenia è quello di preservare l'occupazione dei territori azerbaigiani. Ciò conferma ancora una volta che le dichiarazioni ufficiali di Erevan sulla risoluzione del conflitto attraverso i negoziati non sono altro che ipocrisia ", ha dichiarato Hajiyev all'agenzia di stampa russa "Ria Novosti". Hajiyev ha assicurato che Baku sostiene la risoluzione del conflitto attraverso negoziati in conformità con la tabella di marcia esistente, basata sulle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'Onu. (segue) (Res)