Nagorno-Karabakh: presidenza Azerbaigian, ipocrisia nelle parole di Pashinyan su inutilità dei negoziati (2)

- Il primo ministro armeno in precedenza ha affermato che al momento non esiste una soluzione diplomatica al conflitto nel Nagorno-Karabakh. "L'Azerbaigian accetterebbe solo la capitolazione del Karabakh, ma non c'è Armenia senza l'Artsakh (nome con cui gli armeni chiamano il Nagorno-Karabakh). Dobbiamo combattere risolutamente fino alla fine, prendere le armi e resistere fino a quando potremo raggiungere una soluzione finale", ha affermato il premier armeno ripreso su Twitter dal centro d'informazione del governo di Erevan. (Res)