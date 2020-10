Romania: ministro Finanze, nel 2020 debito pubblico aumenterà solo di 7 punti percentuali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre il debito pubblico degli Stati membri dell'Unione europea aumenterà del 20 per cento nel 2020, in Romania tale aumento sarà solo di 7 punti percentuali. Lo ha affermato il ministro delle Finanze romeno, Florin Citu in un messaggio sulla sua pagina di Facebook, sottolineando di aver rilevato "un'economia distrutta, con fatture non pagate". "In media il debito pubblico degli Stati membri dell'Ue aumenterà di 20 punti percentuali nel 2020. In confronto, in Romania il debito pubblico aumenta di soli 7 punti percentuali. Questo nonostante lo shock che ha colpito l'economia globale abbia colpito anche la Romania con la stessa intensità. Il debito pubblico è in aumento perché i deficit di bilancio sono aumentati in tutti i paesi a seguito della crisi economica causata dalla crisi sanitaria. La crisi economica ha portato a entrate inferiori rispetto ai bilanci iniziali e la crisi sanitaria ha aumentato la spesa per la salute e il sostegno economico. La stessa cosa sta accadendo in tutti i paesi del mondo. Senza eccezioni", ha scritto Citu. (segue) (Rob)