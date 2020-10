Romania: ministro Finanze, nel 2020 debito pubblico aumenterà solo di 7 punti percentuali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze ha precisato di aver rilevato dal precedente governo "un'economia distrutta, con conti non pagati pari a circa 6,16 miliardi di euro e con debiti scaduti di circa 10,3 miliardi di euro. "Tuttavia, la Romania è diversa. La Romania ha iniziato con un grave handicap. Negli ultimi anni è stata gestita da una banda di criminali e purtroppo dobbiamo pagare per quello che loro hanno rubato. Abbiamo rilevato un'economia distrutta, con fatture per un valore di circa 6,16 miliardi di euro non pagate e con debiti scaduti di circa 10,3 miliardi di euro. Cioè, abbiamo iniziato con un buco di bilancio di 16,41 miliardi di euro nel 2020. In queste condizioni, abbiamo raggiunto l'impossibile", ha detto il ministro Citu. Allo stesso tempo, il ministro delle Finanze ha affermato anche che la Romania ha "un pacchetto sostanzioso e tra i più efficienti per sostenere l'economia, circa il 7 per cento del Pil", il più piccolo aumento del deficit di bilancio dell'Ue e tra i più piccoli aumenti del debito pubblico dell'Unione. (Rob)