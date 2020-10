Balcani: inviato Ue Lajcak, futuro della regione è nell'Unione europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha detto chiaramente che il futuro della regione dei Balcani è nell’Ue: non si può pensare a quest'area solo come "una delle fermate della Nuova via della seta”. Lo ha detto il rappresentante speciale Ue per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak, nel corso dell’audizione alla commissione Esteri della Camera. “La presidente della Commissione europea, Ursula von der leyen ha detto chiaramente che il futuro della regione è dentro l’Unione europea”, ha affermato Lajcak sottolineando che la stessa creazione dell’incarico a lui conferito è un segno dell’importanza data dall’Unione europea al processo di allargamento.(Res)