Balcani: inviato Ue Lajcak, Italia gioca un ruolo di primo piano nel processo di allargamento

- L’Italia ha un ruolo di primo piano nel processo di allargamento dell’Unione europea alla regione dei Balcani. Lo ha detto il rappresentante speciale Ue per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak, nel corso dell’audizione alla commissione Esteri della Camera. “L’Italia ha un ruolo importante in questo processo ed è vista come modello nella regione”, ha spiegato il diplomatico slovacco. “L’Italia è presente nella regione come soggetto politico con gli investimenti, con la guida del comando della missione Nato in Kosovo (Kfor) e ci sono diplomatici italiani che guidano delegazioni europee nella regione”, ha ricordato Lajcak. “Chiediamo (all’Italia) di sostenere fortemente questo processo e di inviare un messaggio chiaro nella regione che ribadisca come prospettiva europea sia non un sogno lontano ma una prospettiva tangibile, abbiamo inoltre bisogno del vostro sostegno anche nel farvi portavoce di questo impegno con gli altri partner europei”, ha sottolineato Lajcak.(Res)