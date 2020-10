Kosovo: premier Hoti, accordo finale con Serbia non prescinderà da unità territoriale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione/Comunità dei comuni a maggioranza serba non sarà formata e non sarà raggiunto nessun altro accordo fino a quando non ci sarà un'intesa finale che includa il riconoscimento reciproco tra Kosovo e Serbia. Lo ha affermato il coordinatore statale del Kosovo per il dialogo con la Serbia, Skender Hyseni. "Quello che posso dire è che né l'Associazione né qualsiasi altro elemento di un'intesa generale sarà attuato senza la firma dell'accordo sul riconoscimento reciproco tra Kosovo e Serbia. Questo è certo. La responsabilità ricade principalmente sui leader politici che decideranno se ci sarà o meno un accordo per l'attuazione dell'Associazione così come è stata firmata e con le osservazioni della Corte Costituzionale", ha detto Hyseni in un'intervista per l'emittente televisiva "Rtk". (segue) (Alt)