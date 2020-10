Covid: D'Incà, a ieri tasso occupazione posti letto in terapia intensiva del 10,49 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I pazienti Covid-19, al 20 ottobre 2020, sono 870. Rispetto al totale dei posti letto di terapia intensiva concretamente attivabili, pari, come evidenziato, a 8.288 unità, al 20 ottobre 2020 risulta dunque un tasso di occupazione dei posti letto totali di terapia intensiva da parte di pazienti affetti da Covid-19, pari al 10,49 per cento. Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, durante il question time alla Camera, nel rispondere all’interrogazione - rivolta al ministro della Salute, Roberto Speranza - sull’attivazione dei posti aggiuntivi di terapia intensiva in ambito regionale, anche alla luce della riprogrammazione disposta dal decreto Rilancio (Sportiello - M5s). "A livello nazionale, il numero dei posti letto di terapia intensiva esistenti", ha concluso l'esponente dell'esecutivo, "era, prima dell’emergenza Covid-19, pari a 5.179". (Rin)