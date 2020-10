Imprese: Unicredit sostiene la mappa interattiva delle startup torinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire dal 20 ottobre è online Torino Tech Map, un portale che raccoglie tutte le risorse utili alle startup innovative e agli aspiranti imprenditori del territorio torinese. Stando ad una nota di Unicredit, obiettivo dell’iniziativa è favorire la creazione di nuove imprese e il rafforzamento di quelle già costituite, mettendo in evidenza l'insieme degli strumenti che il sistema urbano torinese ha sviluppato negli ultimi anni per favorire e aiutare i giovani talenti che vivono in città a sviluppare i loro progetti. "Come Unicredit siamo particolarmente lieti di sostenere questa iniziativa, che prende avvio proprio da un'idea sorta nell'autunno 2019 nel Forum dei territori Nord Ovest Innovaction Labs”, ha ricordato Fabrizio Simonini, regional manager di Unicredit per il Nord Ovest. “Il Nord Ovest del paese, che dispone di risorse di assoluto livello per l'innovazione (ricerca, alta formazione, organizzazioni dedicate), presenta un tasso d'imprenditorialità nei settori emergenti contenuto rispetto alle regioni di confronto: ci siamo chiesti quali azioni potessero essere messe in campo per sostenere la nuova imprenditoria e promuovere una cultura dell'imprenditorialità tra le nuove generazioni, e l'idea fu di creare un portale permanente per startup, un organo di informazione digitale permanente al servizio dell'ecosistema dell'innovazione e delle nuove imprese del territorio”, ha spiegato.(Com)