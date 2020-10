Covid: Senna (Lega), Sindaco Sala si assuma le proprie responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Sindaco Sala deve assumersi le proprie responsabilità sulle tante criticità che sta vivendo ora la metropoli milanese. Troppo facile tentare di scaricare sugli altri le proprie mancanze, giocando a fare lo struzzo che nasconde la testa sotto la sabbia". Lo afferma in una nota Gianmarco Senna, consigliere regionale della Lega, intervenendo in merito alla pandemia Covid a Milano."È sotto gli occhi di tutti che da mesi i mezzi pubblici a Milano, a partire dalle linee metropolitane, sono super affollate. Per non parlare poi della cosiddetta mobilità sostenibile, diventata insostenibile per le decisioni sbagliate di Sala e della sua Giunta: dalle assurde piste ciclabili in viale Monza e Buenos Aires o il mantenimento delle aree B e C a pagamento". "Ribaltare ogni questione sui governatori – conclude Senna - non giova né a Milano né alla Lombardia".(Com)