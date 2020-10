Covid: D’Incà, finora impiegati 1.770 bus privati con potenziamento di 4.000 tratte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fino ad ora, sono stati impiegati 1.770 bus privati che hanno garantito il potenziamento di 4.000 tratte. Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, durante il question time alla Camera, nel rispondere all’interrogazione - rivolta alla ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli - sulle iniziative volte a garantire la sicurezza e l’efficienza dei servizi del trasporto pubblico locale e del trasporto ferroviario regionale alla luce dell’emergenza da Covid-19 (Lollobrigida - Fd’I). "È stata confermata la volontà del governo di costituire tavoli operativi permanenti finalizzati alla risoluzione delle situazioni di maggiori criticità. La ministra", ha aggiunto l’esponente dell’esecutivo, "ha rappresentato di essere già intervenuta, a seguito delle segnalazioni pervenute, per garantire il rispetto delle misure di contenimento, il rafforzamento dei controlli, il monitoraggio dell’andamento della domanda, collegata agli orari di apertura dei luoghi di lavoro e delle scuole, l’incremento del numero di corse. La ministra De Micheli - ha continuato D’Incà - ha anche illustrato gli studi internazionali che confermano la bassissima correlazione tra il riempimento dei mezzi di trasporto e l’incremento del numero dei contagi. Ciò, sulla base delle evidenze scientifiche attualmente disponibili ed in considerazione dei tempi di permanenza media dei passeggeri, come affermato dal Comitato tecnico-scientifico nella seduta del 26 agosto 2020, in sede di approvazione delle vigenti linee guida".(Rin)