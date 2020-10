Speciale scuola: Ascani (Pd), scuola non chiuderà ma vogliamo proteggere studenti e lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il lavoro e la scuola sono le priorità per il Paese. Non arriveremo ad una chiusura delle scuole, ma vogliamo proteggere al meglio studenti e lavoratori". Lo ha detto la viceministra dell'Istruzione, Anna Ascani, a Rainews24. La scuola a distanza, ha aggiunto Ascani, "ha fatto il possibile nel momento del lockdown, ma non può in nessun modo sostituire la scuola in presenza. La priorità è rendere compatibile il diritto allo studio e quello alla Salute". E sui fondi provenienti dal Recovery fund, la viceministra ha spiegato: "Dovranno essere impiegati per effettuare investimenti strutturali per la scuola e per le prossime generazioni". (Rin)