Speciale scuola: Orfini (Pd), concorso adesso è rischio assurdo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ministro della Salute giustamente chiede di limitare gli spostamenti e di stare il più possibile a casa. Alcune regioni e diversi comuni preparano il coprifuoco serale e individuano zone da interdire. Però a più di 60.000 insegnanti precari è chiesto di spostarsi, spesso anche di regione, per svolgere un concorso che avrà effetti concreti tra un anno. Un rischio assurdo e inutile. Per loro e per tutti i cittadini". Lo scrive su Facebook Matteo Orfini, parlamentare del Partito democratico. "Lo chiedo per l'ennesima volta al presidente Conte e anche al mio partito: rinviamo il concorso. Non ha alcun senso farlo ora", conclude. (Rin)