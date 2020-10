Speciale scuola: Siria, colpito istituto durante attacco di Israele nel sud del paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate di Israele hanno lanciato durante la notte un attacco contro la zona rurale a nord di Quneitra, nel sud della Siria, colpendo una scuola. Lo riferisce l'agenzia stampa ufficiale siriana "Sana", precisando che poco dopo la mezzanotte un razzo ha colpito l'edificio scolastico nel villaggio di al Hurryia, provocando solo danni materiali ma nessuna vittima. La notizia dell'attacco è stata diffusa anche dall'Osservatorio siriano per i diritti umani, organizzazione non governativa con sede nel Regno Unito, sottolineando che "probabilmente" dietro il raid vi sarebbe lo Stato di Israele. Tuttavia, secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani, il razzo avrebbe colpito una base delle milizie sciite filo-iraniane, attive nel sud della Siria. Lo scorso settembre, il governo di Damasco ha accusato Israele di effettuare attacchi sul suo territorio, sottolineando che un certo numero di missili era stato lanciato contro obiettivi vicino alla città di Aleppo, ma la maggior parte era stata abbattuta dai sistemi di difesa siriani. (Res)