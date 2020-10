Speciale scuola: Polonia, ministro Istruzione contro i punti di vista "liberali e di sinistra" nell'università

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non c'è assenso alla dominazione nelle università della Polonia da parte di punti di vista "liberali e di sinistra". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione e dell'Università, Przemyslaw Czarnek, ripreso dall'emittente televisiva "Tvp Info". Czarnecki si è spinto a parlare di una "dittatura" da parte di questi punti di vista. "Quello che manca è un insegnamento libero e ce ne stiamo occupando. Affermiamo anche univocamente l'abbandono della correttezza politica, che reca danno alle università polacche", ha continuato. Interrogato sull'approccio del governo all'allargamento delle opportunità per l'istruzione domestica e per la scuola privata, ivi inclusa quella cattolica, Czarnecki ha risposto che vengono prese in considerazione "tutte le forme di sostegno alla buona istruzione". Il ministro ha spiegato che il suo dicastero sta seguendo da vicino "l'attuazione delle norme sull'insegnamento ibrido e da remoto nelle zone gialle e rosse del paese", in relazione alla pandemia di coronavirus. (Vap)