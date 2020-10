Polonia: premier Morawiecki presenta in parlamento strategia anti-Covid 19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier polacco Mateusz Morawiecki ha presentato al parlamento la strategia del governo per combattere la diffusione del Covid-19. Morawiecki ha elencato le azioni svolte e quelle in corso: da agosto ad oggi è stato aumentato di 3,5 volte il numero di letti in terapia intensiva, ogni ospedale che ha bisogno di respiratori li riceverà, quasi 3.000 respiratori sono pronti ad essere attivati. Oggi i respiratori in funzione sono 800. Il primo ministro ha dichiarato che la Polonia ha la possibilità di fare 80 mila test del coronavirus. "La nostra strategia è principalmente quella di mantenere una vita sociale ed economica in cui si continui ad insegnare, lavorare, vivere senza bloccare l'economia ma senza dare spazio al Covid-19", ha aggiunto Morawiecki. Nella lotta al coronavirus il governo polacco ha quattro principali linee di difesa. La prima, secondo il premier, è quella dell'applicazione di restrizioni e prevenzione ovvero mascherine obbligatorie, distanziamento sociale, condizioni sanitarie specifiche e l'app Stop Covid-19. La seconda linea di difesa è il rafforzamento del sistema sanitario: "Abbiamo già 16mila posti letto per malati Covid, il 40 per cento in più di quanti siano oggi utilizzati dai malati Covid-19 (10 mila). La terza linea di difesa è la creazione di ulteriori 13 mila posti letto con parte di questi proporzionalmente collegati a ventilatori e respiratori. (segue) (Vap)