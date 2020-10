Polonia: premier Morawiecki presenta in parlamento strategia anti-Covid 19 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Solo nell'ultima settimana abbiamo distribuito 350 ventilatori agli ospedali e 300 monitor cardiaci", ha aggiunto Morawiecki. La quarta linea di difesa è la realizzazione di ospedali temporanei istituiti in determinati luoghi tra cui lo Stadio nazionale. "Vogliamo avere questo tipo di risorse letto aggiuntive pronte in ogni voivodato. Potrebbero non essere mai utilizzate, ma non voglio che il nostro sistema sia impreparato davanti all'aggravarsi della situazione", ha aggiunto il premier polacco. Il governo di Varsavia inoltre ha ordinato 3 milioni di vaccini antinfluenzali per evitare il rischio di sommatoria di malattia influenzale e coronavirus, i vaccini antinfluenzali saranno gratuiti per le persone di età superiore ai 70 anni. (Vap)