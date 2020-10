Autostrade: Paita (Iv) a "Nova", su Aspi non si intravede progetto strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicenda Autostrade per l’Italia (Aspi) si trascina ormai da troppo tempo e il progetto strategico non è ancora chiaro. Lo ha dichiarato ad "Agenzia Nova" Raffaella Paita, deputata di Italia viva e presidente della commissione Trasporti di Montecitorio. "Fatta salva - ha continuato la parlamentare - la necessità che vengano accertate tutte le responsabilità in sede penale e civile, appare ormai chiarissimo che la revoca sarebbe stata ed è un percorso rischioso e irrealizzabile. Noi lo abbiamo sottolineato da subito, ma purtroppo siamo stati per troppo tempo inascoltati. Vedremo l’evolversi dell’ipotesi attualmente in campo di un azionariato composto anche da Cassa depositi e prestiti (Cdp) e due fondi, che avrebbero, insieme, la maggioranza del pacchetto azionario". L’esponente di Iv ha aggiunto: "Il disegno ha il limite di apparire come un progetto meramente finanziario e non strategico. Il tema rimane sempre lo stesso: quale progetto strategico immaginiamo per il gestore? Quali idee per rafforzare la capacità di investimenti e manutenzioni? Il disegno in campo è al momento solo finanziario e non industriale. Insomma, stiamo parlando del più grande gestore italiano del settore. Per questo - ha concluso Paita - chiediamo massima trasparenza di alcuni dati fondamentali: la certezza degli investimenti programmati, per la messa in sicurezza e lo sviluppo della rete (a partire dalla Gronda di Genova); la conoscenza precisa della dinamica tariffaria nei prossimi anni, decisivi per la ripresa dopo la drammatica crisi economica dovuta al Covid ed una chiarezza delle regole di governance della nuova società". (Rin)