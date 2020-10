Turismo: Di Stefano, settore tra i più colpiti dalla Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il "turismo è certamente tra i settori più colpiti dalla pandemia e questo ha avuto effetti socio-economici disastrosi per le comunità costiere che ne dipendono". Lo ha detto il sottosegretario agli Esteri, Manlio Di Stefano, intervenendo questa mattina al webinar on Developing Sustainable Cruise Tourism organizzato dalla Iora (Indian Ocean Rim Association), secondo quanto riferisce la Farnesina. "L’Italia è stato il primo Paese dove l’industria croceristica ha ricominciato prudentemente a operare, sviluppando specifici protocolli di sicurezza sanitaria in collaborazione con le autorità nazionali e gli esperti internazionali - ha affermato -. Lo scopo di questo webinar oggi è di condividere esperienze e best practices, ragionando insieme sui possibili scenari futuri del settore”. La Iora è un’organizzazione internazionale nata nel 1997 che ha l’obiettivo di facilitare gli scambi e gli investimenti tra i Paesi affacciati sull’Oceano Indiano e promuovere la cooperazione economica sostenibile in settori come il commercio e gli investimenti, la sicurezza marittima la gestione della pesca, la gestione dei disastri, la collaborazione accademica, scientifica e tecnologica, il turismo e gli scambi culturali e dal 2014 la blue economy. Dallo scorso anno l’Italia ha ottenuto lo status di dialogue partner nell’organizzazione.(Res)