Casamonica: Ferrara-Penna (M5s), battaglia su legalità va avanti, non arretriamo

- Paolo Ferrara e Carola Penna, consiglieri del M5s in Campidoglio, in due distinti post su Facebook commentano lo sgombero e l'avvio dell'abbattimento di sette villette a Gregna Sant'Andrea riconducibili al clan Casamonica. "Virginia Raggi ha un coraggio da leoni - scrive Ferrara -. Con lei anche oggi siamo nella periferia sud della città con un intervento di Roma Capitale per ristabilire la legge. Dopo le villette del Quadraro stiamo abbattendo altri immobili abusivi del clan Casamonica. Dopo tanti anni Roma rialza la testa e non ha paura. Continua la nostra battaglia - conclude per riportare la legalità". "Una battaglia che va avanti e che non ci vede arretrare nemmeno di un passo - sottolinea Penna -, quella che stiamo portando avanti contro l'illegalità e gli abusi. Goccia dopo goccia stiamo instillando il germe della legalità nella macchina amministrativa di Roma Capitale che avanza, anche grazie alle interazioni con tutti i livelli istituzionali, nella riconquista dei territori abbandonati a se stessi e al malaffare da troppi anni". (Rer)