Sanità: al via la campagna vaccinale per i soggetti fragili in ambulatori allestiti da Asst Papa Giovanni XXIII (2)

- Le vaccinazioni verranno eseguenti nei seguenti punti: presidio medico avanzato alla Fiera di Bergamo - Via Lunga Bergamo (accesso da ingresso principale), Oratorio di Almé - Via Conciliazione 10, Almè (accesso da Piazza San Giovanni Battista), Green house di Zogno - Via Antonio Locatelli 111, Zogno,Sede del PreSST di Sant'Omobono Terme - Via Vanoncini, Sant'Omobono Terme È obbligatorio prenotare attraverso l'assistente virtuale, già attivo, che compare nella home page del sito web www.asst-pg23.it. Chi deve eseguire anche la vaccinazione anti-pneumococcica (cioè chi ha avuto pregressa malattia da Covid con ricovero ospedaliero e pazienti appartenenti alle categorie sopra specificate con indicazione specialistica alla vaccinazione), deve prenotare questa tipologia di prestazione. È possibile selezionare la sede, la data e l'orario di vaccinazione più comodi rispetto alle proprie esigenze. Non verranno vaccinati i soggetti non rientranti nelle categorie a rischio e/o non residenti in uno dei comuni del territorio di competenza della nostra Asst. "Il nostro compito è di offrire il vaccino antinfluenzale ai soggetti di età inferiore a 65 anni che rientrano nelle categorie a rischio e che fanno capo al nostro territorio – ha spiegato Fabrizio Limonta, Direttore socio sanitario dell'Asst Papa Giovanni XXIII -. Allo stesso tempo le vaccinazioni devono essere svolte in sicurezza, garantendo il distanziamento ed evitando pericolosi assembramenti. Per questo abbiamo introdotto un sistema di prenotazione informatizzata e ampliato le sedi vaccinali". L'Asst ha organizzato anche una campagna vaccinale interna rivolta ai propri operatori e ai pazienti ricoverati o seguiti ambulatorialmente appartenenti alle categorie a rischio (pazienti cronici, gravide, oncologici, dializzati). "In totale contiamo di vaccinare più di 10 mila persone entro la fine dell'anno, garantendo tutte le misure di sicurezza anti-covid – ha spiegato Maria Beatrice Stasi, Direttore generale dell'Asst Papa Giovanni XXIII -. Uno sforzo anche organizzativo importante per garantire un incremento delle vaccinazioni rispetto all'anno scorso, ma più che mai indispensabile in questo periodo che richiede comportamenti responsabili e massima attenzione sul fronte della prevenzione". (Com)