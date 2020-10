Legge Bilancio: Simiani-Felice (Pd), entro 31 dicembre attivazione eco e sisma bonus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ecobonus e sismabonus al 110 per cento rappresentano "due punti cardine di una strategia che mira a unire sostegno all'economia reale e ammodernamento del patrimonio edilizio, nella direzione della sicurezza e del risparmio di risorse, verso una transizione verde in cui anche il nostro Paese si deve impegnare con azioni concrete". Lo dichiarano in una nota Marco Simiani, responsabile Infrastrutture e Emanuele Felice, responsabile Economia, della segreteria nazionale del Pd. "Questi provvedimenti che il governo ha preso vanno quindi nella direzione giusta e il grande interesse che si sta creando rispetto al tema della riqualificazione del patrimonio edilizio lo testimonia. Intravediamo però -segnalano - un problema relativo ai tempi in cui queste misure possono essere attuate, soprattutto rispetto all'incertezza che si potrebbe creare sulla fatidica data del 31 dicembre 2021, indicata come limite ultimo per la chiusura dei lavori".