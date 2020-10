Legge Bilancio: Simiani-Felice (Pd), entro 31 dicembre attivazione eco e sisma bonus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'auspicata e auspicabile adesione massiccia ai bonus con il contestuale rilancio del settore edilizio - continuano Simiani e Felice - rischia di ingolfare di lavoro in pochi mesi imprese e professionisti, rischiando quindi di rendere incerta la conclusione dei lavori per il 31 dicembre 2021 vanificando i bonus, e di lasciare molti cittadini, imprese e professionisti appesi a questa data. Questo meccanismo quindi rischia di bloccare sul nascere molti lavori che potrebbero invece essere attuati con una regola più elastica e che dia maggiori certezze. Per questo motivo - concludono - riteniamo possa essere una buona soluzione di transizione (in attesa di una possibile proroga della data ultima al 2023) chiedere, per l'attivazione del bonus, o la data di inizio lavori entro il 31 dicembre 2021, o il rilascio del primo Sal asseverato dal tecnico direttore lavori, in modo da 'bloccare' il cantiere nell'ambito del bonus e dare maggiori certezze agli operatori". (Com)