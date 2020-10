Cultura: Franceschini, impegno governo è prolungamento misure sostegno per imprese e lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’impegno che il governo ha preso è, a differenza del lockdown che ha comportato misure di carattere universale e generale, di dedicare attenzione nel prolungamento delle misure di sostegno, sia per le imprese - in questo caso le istituzioni della cultura - che per i lavoratori, in base al prolungarsi della crisi e purtroppo la cultura è un settore in cui la crisi si prolungherà. Lo ha detto il ministro per i Beni e le attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini, durante il question time alla Camera, nel rispondere all’interrogazione sulle ulteriori misure a sostegno dei settori della cultura e del turismo, gravemente colpiti dalle ripercussioni dell’emergenza da Covid-19 (Piccoli Nardelli - Pd). (Rin)