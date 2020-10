Nagorno-Karabakh: premier armeno Pashinyan, Russia è alleato strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Armenia avverte il sostegno della Russia come alleato strategico: lo ha dichiarato il primo ministro armeno, Nikol Pashinyan, in un videomessaggio diffuso su Facebook. "Apprezzo molto la cooperazione tra Armenia e Federazione Russa. Sentiamo il sostegno della Russia come alleato strategico dell'Armenia e del popolo armeno. Ci sono contatti costanti tra i nostri paesi. Abbiamo cooperato e stiamo cooperando per risolvere la questione anche tenendo conto che la Russia è co-presidente del Gruppo di Minsk dell'Osce e partner strategico dell'Armenia. Penso che, sulla base di questi due status, la Russia abbia fatto del suo meglio e continuerà a farlo", ha dichiarato Pashinyan. (Res)