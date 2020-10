Covid: a Milano Polizia fa chiudere centro scommesse in viale Monza e segnala una tabaccheria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri mattina martedì 20 ottobre, gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura hanno eseguito dei controlli nella zona nord della città, attorno a piazzale Loreto. In un bar tabaccheria di via Catalani, dove è stato accertato il rispetto delle normative anti-Covid, i poliziotti hanno riscontrato che l'addetto alla vendita dei tabacchi non era la persona intestataria della licenza per la vendita: per questa ragione verrà fatta segnalazione alla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per gli eventuali provvedimenti che vorrà adottare. Un centro scommesse in viale Monza, invece, contrariamente a quanto disposto dalla recente ordinanza regionale, è risultato aperto e operativo visto che due clienti avevano appena effettuato altrettante scommesse. I poliziotti hanno redatto verbale di sanzione amministrativa e il gestore è stato invitato a interrompere immediatamente l'attività. L'episodio verrà segnalato alla Prefettura per l'eventuale sanzione accessoria. (Com)