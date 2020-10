Spagna: premier Sanchez, Vox rappresenta il "franchismo" e non offre soluzioni ai problemi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna che Vox rappresenta è quella "franchista" e "non offre soluzioni ai veri problemi della società". Lo ha affermato il primo ministro, Pedro Sanchez, in un lungo intervento in risposta alla mozione di sfiducia presentata dalla formazione di estrema destra al Congresso dei deputati ed in fase di discussione, aggiungendo che il governo intende "entrare in nessuna delle vostre provocazioni". Sanchez ha accusato Vox di promuovere una mozione che non mira a conquistare la fiducia del Congresso per sostituire l'esecutivo, ma piuttosto a "seminare odio" contro il governo e tra gli spagnoli. Una iniziativa, inoltre, che cerca di "rompere l'unità" di cui c'è bisogno nel paese in questo momento. Sanchez ha lamentato la "tempesta di parole dell'estrema destra" che chiama il governo "criminale" o "golpista", parlando di "femminucce e invasioni barbariche e del virus cinese" quando omette le parole che parlano dei "veri problemi" del popolo spagnolo, come "pandemia, occupazione, salute, imprese, tensione politica, tensione territoriale, povertà o incertezza". Il premier a poi chiesto a Vox se abbia un progetto per la Spagna "oltre a quello di demolire" ciò che è realizzato "in quarant'anni di democrazia". (segue) (Spm)