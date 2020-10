Spagna: premier Sanchez, Vox rappresenta il "franchismo" e non offre soluzioni ai problemi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alle accuse di Vox al governo per aver consentito negli ultimi mesi un trasferimento nelle carceri basche dei terroristi dell'Eta detenuti nelle varie prigioni del paese, Sanchez ha replicato che durante il governo del popolare Aznar erano stati trasferiti oltre 200 prigionieri, ma "il Partito socialista non ha detto nulla per lealtà e perché non ha mai usato il terrorismo per politiche conflittuali". Sulla gestione della pandemia del coronavirus, base sulla quale Vox ha costruito questa mozione, Sanchez ha rimproverato ad Abascal di aver mostrato compassione per le vittime ma "di non aver partecipato al tributo loro reso" lo scorso luglio presso il Palazzo reale di Madrid. (Spm)