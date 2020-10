Italia-America latina: Iila e Leonardo organizzano webinar su tecnologie per la tutela del patrimonio culturale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al webinar, organizzato da Iila insieme al ministero dei Beni culturali italiano e a Leonardo, è intervenuto il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini, che ha ricordato come nel sito di Pompei sia già attivo - grazie a Leonardo - un progetto molto avanzato di rilevamento satellitare dei micro-spostamenti che consente la messa in sicurezza dell’intera area archeologica. “E’ giunto il momento” – ha evidenziato Franceschini - “di colmare il grande spazio di collaborazione tra Paesi che esiste nell’ambito della protezione del patrimonio culturale: l’Italia ha già avviato progetti importanti, come il G7 della cultura, in cui è stato firmato un documento molto impegnativo sulla tutela del patrimonio culturale, il G20 della Cultura che organizzeremo il prossimo anno, e i progetti in sede Unesco, che hanno portato all’iniziativa United Heritage, i caschi blu della cultura”. (segue) (Com)