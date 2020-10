Italia-America latina: Iila e Leonardo organizzano webinar su tecnologie per la tutela del patrimonio culturale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare la ministra della Cultura dell’Ecuador, Angelica Arias Benavides, che ha fatto riferimento ad un recente furto di opere uniche del colonialismo a Quito. Sono intervenuti anche il ministro della cultura del Perù, Alejandro Naeyra Sanchez, il vice ministro della Cultura del Guatemala, Mario Maldonado e i direttori delle principali istituzioni di tutela del patrimonio culturale di Messico, Cile e Colombia, che hanno offerto un preciso panorama delle iniziative in corso nei rispettivi paesi. Proprio in Messico, il Gruppo Leonardo lancerà il primo progetto pilota fuori dai confini nazionali per il monitoraggio e la salvaguardia di un sito di interesse archeologico e culturale, Patrimonio Unesco, sul modello di quanto già realizzato presso il parco archeologico di Pompei e in via di completamento presso il parco del Colosseo. (Com)