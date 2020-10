Ue: Consiglio concorda posizione su pacchetto ripresa dei mercati dei capitali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ambasciatori degli Stati membri presso l'Unione europea hanno concordato oggi la posizione del Consiglio sul pacchetto per la ripresa dei mercati dei capitali, che contiene modifiche mirate alle regole del mercato dei capitali dell'Ue per aiutare le imprese europee a raccogliere capitali sui mercati pubblici, sostenere la capacità di prestito delle banche e stimolare gli investimenti nell'economia reale. Lo ha annunciato il Consiglio dell'Ue. La Commissione europea ha presentato il pacchetto alla fine di luglio; è stato successivamente portato avanti dalla presidenza di turno tedesca come un dossier prioritario fondamentale in seno al Consiglio. Le modifiche si concentrano sulla direttiva sui mercati degli strumenti finanziari (MiFID) II, sul regolamento sul prospetto e sul quadro per le cartolarizzazioni stabilito nel regolamento sulle cartolarizzazioni e nel regolamento sui requisiti patrimoniali. Il Consiglio dell'Ue presta il suo pieno sostegno politico al pacchetto della Commissione, suggerendo nel contempo modifiche ad alcune delle sue disposizioni dettagliate. (Beb)