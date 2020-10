Roma: Corbucci-Laguzzi (Pd), sospendere bando per casa famiglia Casaletto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riccardo Corbucci, coordinatore della segreteria del Partito democratico di Roma e Filippo Maria Laguzzi, segretario del Partito democratico del III Municipio, in una nota dichiarano: "Siamo fermamente contrari alla decisione assunta da Roma Capitale di pubblicare un avviso pubblico per l'individuazione di organismi idonei cui affidare la gestione della Casa famiglia Fratelli Lumiere in III Municipio. La decisione della sindaca e dell'assessore competente arriva in seguito all'interruzione del tavolo aperto con la Asl Roma 1, che dal 2002 gestisce la struttura, grazie ad un protocollo d'intesa firmato con il V Dipartimento e con l'accordo delle associazioni dei familiari presenti sul territorio". "La casa famiglia 'Fratelli Lumiere' si trova nel cuore del quartiere Vigne nuove e rappresenta una realtà di integrazione socio sanitaria che oltre alla residenzialità per 8 utenti, include anche le attività del centro diurno per circa 95 utenti con disabilità - spiegano gli esponenti dem - In questi anni il 'Casaletto', come viene identificata la struttura nel municipio, è diventato un luogo storico di identità, di relazioni ed inclusione, aperto al territorio e fiore all'occhiello del III Municipio. Il bando proposto dal Comune di Roma renderebbe impossibile gestire i due servizi nella stessa struttura, interrompendo di conseguenza le importanti attività esistenti e stravolgendo la vita di ospiti e familiari, proprio durante un periodo di grave crisi come quello che stiamo attraversando". "Per queste ragioni sosterremo tutte la azioni politiche per scongiurare questa decisione, ad iniziare dall'approvazione nel consiglio del III Municipio di un ordine del giorno presentato dalla consigliera municipale Sara Alonzi e sottoscritto dal gruppo democratico, con il quale si chiede alla Sindaca l'immediata sospensione dell'avviso pubblico e la ripresa del tavolo tecnico fra Asl, dipartimento Politiche sociali e Municipio III, per rinnovare il protocollo d'intesa fra le parti in essere dal 2002", concludono Corbucci e Laguzzi. (Com)