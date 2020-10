Incidenti stradali: scontro tra due auto e due bici a Milano in viale Monza, tre feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incidente che ha coinvolto due auto e altrettante biciclette si è verificato intorno alle 12 a Milano in viale Monza all'altezza di via Doberdò. Il bilancio dei feriti è di tre persone, di cui una grave. Sul posto oltre ai soccorritori del 118 sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e la Polizia locale. Da una primissima ricostruzione sembrerebbe che a dar vita alla "carambola" sia stato l'urto tra un suv che proveniva da fuori città verso il centro e la prima bicicletta che in quel frangente stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. A seguito dell'impatto il suv si è scontrato con un'altra macchina, ferma in sosta sul lato destro della carreggiata. L'auto è stata sbalzata sul marciapiede e ha travolto la seconda bicicletta che stava percorrendo la pista ciclabile. Ad avere la peggio è stato proprio il secondo ciclista che è stato soccorso in codice rosso.(Rem)