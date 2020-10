Milano: la Russa (Aci), grazie sindaco, spegne area B alleggerisce mezzi pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio il sindaco di Milano Giuseppe Sala per avere preso seriamente in considerazione quella che da tempo è la nostra richiesta: spegnere le telecamere di Area B". Lo afferma il presidente di Automobile Club Milano Geronimo La Russa sulla possibile marcia indietro del Comune di Milano che a metà ottobre ha reintrodotto la Zona a traffico limitato. "Il nostro suggerimento – prosegue La Russa – non era mirato solo alla difesa degli automobilisti, ma anche, e soprattutto, alla tutela della salute pubblica e quindi al contenimento del virus. Riattivare Area B è stato un errore mentre staccare la spina alle telecamere della Ztl è la scelta più giusta per evitare un maggiore utilizzo dei mezzi pubblici dove è più facile la trasmissione del covid", conclude La Russa.(Com)