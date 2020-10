Covid: Catalfo, ad aprile 2020 gap misure Garanzia giovani del 95 per cento rispetto ad attese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma Garanzia giovani "rischia di essere compromesso nel nostro Paese come nel resto dell’Europa" a causa della pandemia. A lanciare l'allarme è stata la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, in audizione presso la commissione Lavoro della Camera sull'esame congiunto degli atti dell'Unione europea: Comunicazione "Sostegno all'occupazione giovanile: un ponte verso il lavoro per la prossima generazione" e proposta di raccomandazione relativa alla Garanzia per i giovani, presentati dalla Commissione europea il primo luglio 2020. In particolare in Italia, "nei mesi di marzo e aprile 2020 si è verificata una perdita congiunturale di oltre 18.000 registrazioni" con simili ripercussioni anche nelle "successive fasi di presa in carico e partecipazione a misure di politica attiva", ha spiegato Catalfo. Le ricadute dell’emergenza epidemiologica in corso emergono in modo "ancor più evidente nell’andamento delle misure avviate che, nel mese di aprile 2020, evidenziano un gap del 95 per cento rispetto al valore atteso", ha evidenziato la ministra. (Rin)