Ue: Gelmini (FI), Pd e Iv dovevano votare nostra risoluzione su Mes o aprire crisi governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, ha ricordato che FI "la scorsa settimana ha presentato alla Camera una risoluzione, a prima firma Renato Brunetta, a favore del Meccanismo europeo di stabilità (Mes). Ci saremmo aspettati - considerando anche le dichiarazioni pubbliche delle ultime settimane - o il voto favorevole da parte di Partito democratico e Italia viva o, in un Paese normale, l’apertura di una crisi di governo". Intervenendo a "L’aria che tira", su La7, la parlamentare ha aggiunto: "Invece, queste due formazioni politiche, che si dicono favorevoli al Mes, di fronte a un voto parlamentare hanno preferito scappare. Io continuo a pensare che questo strumento sia indispensabile per contrastare la pandemia nel nostro Paese. Ad oggi - ha spiegato Gelmini - sono stati investiti 1,8 miliardi per assumere 33 mila tra medici e infermieri. Adesso Speranza ha festeggiato per aver trovato nella legge di Bilancio 4 miliardi per la sanità. Ma dove andiamo con queste risorse? Qui servono interventi drastici e per questo occorrono subito i 36 miliardi del Mes". (Rin)