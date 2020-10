Repubblica Ceca: Covid-19, governo dispone chiusura dei negozi e limita a uscite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il contatto non necessario con altre persone in Repubblica Ceca sarà vietato. Lo ha deciso il governo, che ha annunciato nuove più severe misure per il contenimento della diffusione del coronavirus. Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa "Ctk", esse entreranno in vigore domani e lo resteranno almeno fino al 3 novembre. Ai cittadini sarà consentito di limitare gli spostamenti per andare a lavoro, a fare la spesa e per fare visite reputate necessarie, per esempio dal dottore o da parenti, secondo quanto anticipato dal ministro della Sanità, Roman Prymula, via Twitter. E' consentito anche visitare la campagna e i parchi, ma solo in compagnia di non più di una persona, a meno che non ci si sposti assieme a membri del proprio nucleo familiare, e vige l'obbligo di indossare mascherine all'aperto. Negozi ed esercizi commerciali di piccole dimensioni devono chiudere, ad eccezione di negozi di alimentari, farmacie e di negozi di articoli di igiene personale. Il primo ministro, Andrej Babis, ha dichiarato che le misure si sono rese necessarie per prevenire il collasso del sistema sanitario nazionale. Prymula ha però affermato che la situazione attuale non si può definire un lockdown."Un terzo dei tamponi è positivo. Questo significa che c'è un grande numero di positivi nella popolazione. Con un numero di riproduzione di base di 1.36 rischiamo di esaurire i posti letto a disposizione per i ricoveri", ha detto il titolare della Sanità. "Allenteremo nuovamente le misure non appena il numero scenderà a 0.8", ha poi precisato. (Vap)