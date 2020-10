Asia centrale: concluso l’incontro online del Dialogo politico e di sicurezza con l’Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuto in formato virtuale il Dialogo politico e di sicurezza di alto livello tra l’Asia centrale e l’Unione europea, durante il quale sono stati discussi in particolare i preparativi per il 16mo incontro ministeriale Ue-Asia centrale in programma a novembre e la programmazione delle attività europee nella regione e in Afghanistan. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri del Kazakhstan, precisando che alla riunione online ha partecipato il vice ministro Marat Syzdykov. La delegazione europea è stata guidata dal segretario generale del Servizio europeo di azione esterna, Helga Schmid, e tra i partecipanti figura anche il vice ministro degli Esteri afgano Mirwais Nab. I partecipanti, fa sapere la diplomazia di Nur-Sultan, hanno confermato il comune interesse a rafforzare la cooperazione nel settore della sanità e della gestione dei confini, a rispondere ai problemi regionali legati al terrorismo, all’estremismo e al traffico di sostanze illecite e a espandere la collaborazione tra le istituzioni di sicurezza. Al centro del dibattito anche le questioni legate allo sviluppo sostenibile dell’Asia centrale, alla gestione transfrontaliera delle risorse idriche, all’ambiente e ai cambiamenti climatici. Al termine dell’incontro virtuale, Schmid e i vice ministri degli Esteri dei Paesi dell’Asia centrale e dell’Afghanistan hanno stabilito di focalizzare le rispettive agende sulla piena attuazione della Strategia Ue per l’Asia centrale. (Res)