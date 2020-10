Roma: Raggi, proseguono lavori riqualificazione di Villa Borghese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono i lavori di riqualificazione di Villa Borghese, "uno dei parchi simbolo della nostra città al centro di un grande intervento di manutenzione. Lavori che le ditte incaricate stanno svolgendo in moltissime zone di Roma, grazie al finanziamento da 12 milioni di euro dedicato alle ville storiche". Lo scrive, su Facebook, Virginia Raggi, sindaco di Roma. "Le immagini che vedete - spiega allegando al post alcune foto degli interventi - mostrano un lavoro iniziato ad agosto e che riguarda viale Washington e viale Fiorello La Guardia, all’interno del parco: un restyling su una superficie complessiva di circa 29mila metri quadrati. Nella zona adiacente ai viali le squadre stanno curando i viali e ricostruendo i percorsi dissestati. In quest'area sono stati rimossi i ceppi degli alberi abbattuti in passato, e si sta intervenendo sulle fognature per ottimizzare il deflusso delle acque, un problema ben noto in quella zona della villa. Nel piazzale del Museo Bilotti, inoltre, è in corso una bonifica della vegetazione, mentre in piazzale Victor Hugo si sta lavorando sulle aiuole e soprattutto sulla realizzazione di una pavimentazione drenante. Il progetto prevede inoltre il riassestamento della scalinata di viale Lubin, la bonifica dell’area dei Propilei neoclassici, il rifacimento di tratti di muretto lungo viale Washington e piazzale del Fiocco e il restauro della recinzione nel piazzale del Museo Bilotti". (Rer)