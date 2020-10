Speciale energia: Usa-Brasile, firmato protocollo d'intesa da 1 miliardo di euro per sviluppo relazioni commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Banca statunitense Export-Import (Exim), Kimberly A. Reed, e il ministro dell'Economia del Brasile, Paulo Guedes, hanno firmato un protocollo di intesa del valore di un miliardo di euro con l'obiettivo di intensificare le relazioni commerciali ed economiche tra il due paesi. In base a quanto stipulato nel documento, il ministero dell'Economia si impegna "esplorare il possibile utilizzo di un finanziamento della Exim per un importo di 1 miliardo di dollari di e identificare le aree per promuovere opportunità di sviluppo in Brasile in particolare nei settori delle telecomunicazioni (compreso lo sviluppo delle tecnologie 5G), dell'energia (inclusi nucleare, petrolio e gas e rinnovabili), infrastrutture, logistica, estrazione mineraria e manifatturiera (compresi l'industria aeronautica)", recita una nota divulgata dall'ambasciata degli Stati Uniti in Brasile. Alla cerimonia della firma hanno partecipato anche il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Robert O'Brien, il ministro degli Esteri brasiliano, Ernesto Araújo, e l'ambasciatore degli Stati Uniti, Todd Chapman. (Brb)