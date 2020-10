Speciale energia: Dipartimento di Stato Usa espande sanzioni contro il Nord Stream 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Dipartimento di Stato Usa ha ampliato la portata delle sanzioni contro il gasdotto Nord Stream 2. Stando a quanto riportato in un messaggio pubblicato sul sito web del dipartimento di Stato, le sanzioni – sinora concentrate sulle attività delle navi posatubi – ora si estenderanno anche alle società che forniscono servizi, strutture o finanziamenti per "gli aggiornamenti o l’installazione di attrezzature" per le navi che dovessero decidere di lavorare alla costruzione del Nord Stream 2. La guida pubblicata oggi "è una risposta appropriata, soprattutto considerando che c'è ancora lavoro da fare", ha affermato Francis Fannon, assistente del segretario di Stato per le risorse energetiche. "Vogliamo assicurarci che tutte le parti abbiano chiarezza sul fatto che potrebbero rientrare nelle nostre sanzioni". (Nys)