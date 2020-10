Speciale energia: Spagna, Repsol presenterà piano strategico con obiettivo zero emissioni entro 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 26 novembre l'azienda energetica spagnola Repsol presenterà il suo nuovo piano strategico per il 2025 che traccerà le linee guida verso l'obiettivo delle zero emissioni entro in 2050. Per far fronte all'impatto della pandemia del coronavirius, la società ha lanciato un piano di resilienza basato principalmente su una riduzione delle spese operative a 450 milioni di euro e un taglio degli investimenti a 1,1 miliardi di euro, con un'ottimizzazione del capitale circolante di quasi 800 milioni di euro. Repsol ha al momento un portafoglio di sette progetti rinnovabili nella penisola iberica in diverse fasi di sviluppo che costituiscono complessivamente oltre 2.300 MW di energia installata. Negli ultimi mesi, inoltre, Repsol si è ulteriormente espansa in America Latina con lo sviluppo di oltre 1.600 MW in Cile e con la possibilità di superare i 2.600 MW nel 2030. (Spm)