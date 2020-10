Speciale energia: Tesmec si aggiudica contratto da 15 milioni con Gruppo Terna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tesmec, società a capo di un gruppo leader nel mercato delle tecnologie dedicate alle infrastrutture per il trasporto di energia elettrica, di dati e di materiali, nonché tecnologie per la coltivazione di cave e miniere di superficie, ha annunciato la firma di un contratto da 15 milioni di euro tra la sue controllata Tesmec Automation e Terna Rete Italia, per la fornitura in opera di sistema di automazione delle stazioni elettriche Rtn. Stando al relativo comunicato stampa, il Gruppo fornirà il sistema di protezione, comando, controllo e monitoraggio per le sottostazioni di alta tensione. Il sistema sarà costituito da un insieme di quadri elettrici definiti “unità funzionali” che contengono i dispositivi “intelligenti” di protezione e controllo. A tali unità fa capo un Supervisory control and data acquisition (Scada) di stazione a cui sono demandate le funzioni di automazione, controllo dei dispositivi di campo, monitoraggio degli asset e dei parametri ambientali e interfaccia verso il centro di telecontrollo. (Com)