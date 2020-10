Speciale energia: al via a Verona 15ma edizione salone Oil&nonOil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prende il via a Verona la 15ma edizione del salone Oil&nonOil - Energie, carburanti e servizi per la mobilità, in programma fino al 23 ottobre. Il quartiere fieristico veronese, per la prima manifestazione allestita dopo il lockdown, ha lavorato a un modello integrato di fiera, con un’esposizione in presenza e un programma convegnistico in diretta streaming. L’evento è organizzato da Veronafiere e Mirumir. L’offerta espositiva per l’edizione 2020 prevede la presenza nel padiglione 4 di oltre 60 aziende, rappresentative dei vari settori merceologici legati al mondo delle stazioni di servizio: carburanti convenzionali e alternativi, impianti di rifornimento, stoccaggio e trasporto, sistemi di gestione e tutti i servizi collegati. Come le precedenti edizioni la fiera, principale appuntamento annuale per l’intero settore, inserisce il tema dei carburanti all’interno della mobilità in generale e anche della questione della transizione energetica. L’evento si propone come un momento di confronto per gli operatori sulle tendenze e l’evoluzione dei mercati dell’energia. Pur nella modalità a distanza, in collegamento online, convegni e workshop offriranno l’opportunità di fare il punto sui temi e le sfide più importanti come l’ammodernamento della rete, il ruolo della tecnologia per la riduzione delle emissioni inquinanti, gli effetti del Green New Deal europeo su logistica e distribuzione, senza dimenticare le questioni normative. (Res)