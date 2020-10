Speciale energia: Iberdrola cresce negli Usa con acquisto di Pnm Resources per 3,6 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda energetica spagnola Iberdrola, attraverso la sua controllata statunitense Avangrid quotata alla Borsa di New York, ha raggiunto un accordo per l'acquisizione del 100 per cento del capitale di Pnm Resources per 3,6 miliardi di euro che le permetterà di accelerare il processo di crescita negli Stati Uniti. Il presidente di Iberdrola, Ignacio Galán, ha dichiarato che l'operazione "è una conseguenza della strategia che seguiamo da più di 20 anni" focalizzata sulle energie rinnovabili in "in paesi con un buon rating creditizio e stabilità legale e regolamentare e che offrono opportunità di crescita futura". La società energetica ha evidenziato che il valore di Pnm Resources è di circa 7 miliardi di euro considerando un indebitamento di 3,3 miliardi. (Spm)