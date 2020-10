Speciale energia: Extreme E annuncia partnership scientifica con Enel Foundation

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Extreme E, pionieristica serie di corse fuoristrada elettriche, ha annunciato che Enel Foundation diventerà suo founding scientific partner. Stando al relativo comunicato stampa, Extreme E vedrà competere Suv elettrici in località estreme di tutto il mondo, che hanno subito danni o sono interessate da problemi climatici o ambientali, promuovendo la mobilità elettrica per aiutare a preservare l'ambiente e proteggere il pianeta. Enel Foundation, in quanto membro e coordinatore del comitato scientifico, fornirà consulenze a Extreme E sui programmi di legacy e codirigerà le attività di ricerca svolte con il team di scienziati di fama mondiale in ciascuno degli ecosistemi in cui si svolgeranno le gare nonché a bordo del fiore all'occhiello delle serie, la base galleggiante St. Helena. I due partner, prosegue la nota, sono lieti di annunciare il loro primo invito aperto a presentare proposte di ricerca per il 2021: "Racing for the planet" invita gli scienziati a unirsi al viaggio sulla St. Helena e a condurre programmi di ricerca e divulgazione durante gli spostamenti da un sito di gara all'altro, concentrandosi sulla comprensione dei cambiamenti climatici e/o sulle conseguenze di questo fenomeno e suggerendo percorsi di adattamento e mitigazione. (Com)