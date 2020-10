Speciale energia: Soverini (Pd), su Green new deal Parlamenti Italia e Germania alleati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato democratico, Serse Soverini, sottolinea che "è stata confermata la rilevanza centrale del ruolo che i Parlamenti italiano e tedesco, uniti da una strategia comune, possono svolgere per accompagnare la transizione ambientale prevista con il Green new deal. Possono sollecitare su scala europea - aggiunge il parlamentare in una nota - la massima attenzione verso i costi sociali legati alla transizione verde e l'investimento necessario per promuovere una cultura dei comportamenti dei cittadini europei coerenti con il rispetto dell'ambiente". Al termine dell’audizione nelle commissioni Attività produttive e Ambiente della Camera di una delegazione della commissione per l'economia e l'energia del Parlamento tedesco, l'esponente del Pd prosegue: "Essendo Italia e Germania i due maggiori protagonisti nell'ambito manifatturiero europeo, si è deciso di promuovere una forte strategia europea per mantenere la competitività delle nostre imprese, avviando un percorso di alleanza che vedrà al più presto un nuovo incontro interparlamentare a Berlino". All'ordine del giorno dell'audizione, la trattazione di temi fondamentali per l'ambiente e l'emergenza climatica in vista del Green deal europeo. (Com)