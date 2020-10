Germania: governo approva nuova legge contro violenza sessuale sui minori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale intende ha approvato la proposta del ministro della Giustizia, Christine Lambrecht, per la riforma della legge contro la violenza sessuale sui minori. Come riferisce oggi il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, la normativa in vigore subisce in primo luogo una significativa modifica lessicale, da “abusi sessuali” a “violenza sessuale” sui minori. Secondo il ministero della Giustizia, infatti, il termine “abuso” è inappropriato, poiché suggerisce che esista anche un “uso” legale dei bambini. La proposta di Lambrecht prevede poi un inasprimento delle pene per gli autori delle violenze sui minori. Il massimo della detenzione viene portato dagli attuali 10 a 15 anni. La distribuzione di materiale pedopornografico verrà punita con fino a un anno di carcere. Vengono escluse le ipotesi di chiudere i processi a carico dei pedofili per irrilevanza dei fatti o a condizioni. Il progetto di Lambrecht prevede anche l'introduzione di speciali requisiti di qualificazione per i giudici dei tribunali dei minori. I magistrati dovranno disporre di conoscenze di psicologia e pedagogia di base, venendo formati a tal fine. Per un'azione penale più efficace, verrà introdotto il monitoraggio delle apparecchiature di telecomunicazione durante le indagini sull'acquisizione o il possesso di materiale pedopornografico. In caso di violenza sessuale grave, l'imputato verrà posto in custodia cautelare anche se non sussiste il rischio di fuga o di inquinamento delle prove. (Geb)